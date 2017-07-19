Agricoltura: Istat, produzione 2025 a +0,3%, stabile valore aggiunto (-0,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Nel 2025 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato 80,1 miliardi di euro di valore della produzione, in aumento del 3,9% rispetto ai 77,1 miliardi del 2024. La crescita e' stata determinata dal sensibile aumento dei prezzi (+3,6%) in presenza di volumi in leggera crescita (+0,3%). Il valore aggiunto del settore ha toccato i 46,6 miliardi, contro i 44,2 dell'anno precedente. L'incremento e' spiegato soprattutto dalla crescita dei prezzi (+5,6%), a fronte di una lieve flessione dei volumi (-0,1%).

sma.

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