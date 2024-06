Agricoltura: Istat, in ripresa le colture industriali e cerealicole -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Poco soddisfacenti anche i risultati raggiunti nel 2023 nella produzione di olio d'oliva (-3,0% in volume), nonostante le positive aspettative per un'annata che era prevista di carica . La produzione a livello nazionale e' stata inferiore alla media degli ultimi anni, con risultati piuttosto differenziati sul territorio.

Il clima fresco e umido durante la fioritura ha compromesso i raccolti in molte zone del Centro; tuttavia, le prolungate alte temperature della seconda parte dell'anno hanno favorito il controllo dei patogeni tipici dell'ulivo, che negli ultimi anni avevano causato molti danni, soprattutto al Sud. I risultati positivi registrati nelle regioni del Sud (+3,4% in Calabria, +3,2% in Campania, +1,6% in Puglia) non sono stati sufficienti pero' a compensare la consistente riduzione dei volumi riscontrata al Centro (-32,8% in Umbria, -22,9% nelle Marche, -18,3% in Toscana, -11,2% nel Lazio).

