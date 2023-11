Agricoltura: Inps, calano aziende e lavoratori dipendenti nel 2022

L'ultima analisi dell'Osservatorio sul Mondo Agricolo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Cala il numero delle aziende (-3,1%) e dei lavoratori dipendenti (-2,5%). In flessione (-1,3%) anche i lavoratori autonomi. E' quanto emerge dall'ultima analisi dell'Osservatorio sul Mondo Agricolo dell'Inps che questa mattina ha diffuso i dati aggiornati al 2022. Il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti e' passato dalle 180.167 del 2021 a 174.636 nel 2022, con un decremento del -3,1%; nel periodo 2017-2022 il numero di aziende con dipendenti e' diminuito complessivamente del -7,1%. A livello regionale, nell'ultimo anno, il maggior decremento in percentuale si registra in Molise con un -7,1%, seguito dalla Calabria (-5,7%). L'unica regione in cui si manifesta un seppur lieve incremento e' il Friuli-Venezia Giulia (+0,2%).

Il numero di operai agricoli dipendenti e' passato da 1.033.075 nel 2021 a 1.006.975 nel 2022, con un decremento di circa 26.200 lavoratori, pari al -2,5%.

Il Sud e' l'area geografica che, con il 35,9%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Nord-est con il 23,5%, dalle Isole con il 16%, dal Centro con il 13,4% e dal Nord-ovest con l' 11,2%.

Le regioni in cui si concentra il maggior numero di lavoratori sono la Puglia (15,6%), la Sicilia (13,7%), l'Emilia-Romagna (9,7%) e la Calabria (8,6%).

