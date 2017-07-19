Agricoltura: in Emilia-Romagna filiera ortofrutta da 1,4 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Quella emiliano-romagnola e' 'una filiera organizzata, capace di competere sui mercati e di innovare lungo tutta la catena del valore, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione', ha commentato in una nota il presidente della Regione Michele de Pascale, evidenziando che 'nel 2025 il comparto ha superato 1 miliardo e 446 milioni di euro di valore della produzione'.La sottosegretaria Manuela Rontini e l'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi hanno invece sottolineato che l'impegno regionale per i settore 'con interventi mirati per rafforzare la struttura produttiva e la capacita' delle imprese di stare sui mercati', in uno scenario internazionale condizionato da cambiamenti climatici, volatilita' dei prezzi e aumento dei costi. Tra i temi centrali della manifestazione di questa settimana, anche la riforma della Politica agricola comune e il futuro delle risorse europee, insieme agli strumenti innovativi per la gestione del rischio.

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