Agricoltura: Fitto, prima a Bruxelles era un problema ora e' parte della soluzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - Nella visione della nuova Commissione Ue c'e' poi il legame tra politica agricola e politiche di coesione. 'Una delle questioni fondamentali - ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto - tocca insieme agricoltura e politica di coesione. Mi riferisco al tema delle aree interne, delle aree rurali e del loro abbandono. Bruxelles intende mettere in campo politiche strutturate che mettano insieme diversi ambiti di intervento per far rimanere i giovani nelle aree rurali se non per favorire in genere il loro ripopolamento. In questa ottica politica agricola e politica di coesione sono fondamentali sia sul piano del rafforzamento infrastrutturale delle aree marginali sia su quello della loro connessione con il resto d'Europa. Si tratta di creare condizioni e servizi che giustifichino la permanenza in quelle aree e che anzi offrano a chi resta a vivere nelle aree rurali di avere una prospettiva. Centrale in questo dibattito sara' ancora una volta la soluzione dei nodi strutturali a partire dalla disponibilita' di una risorsa preziosa che e' la risorsa acqua e la sua gestione'.

