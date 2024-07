Agricoltura: Di Palma (Bcc San Marzano), spero cresca credito a settore

Aziende comparto non possono farcela da sole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 07 lug - 'Il credito delle banche all'agricoltura e' il 5,5% del totale, che sale al 23% nel credito cooperativo. Mi auguro che colleghi alzino quel 5,5% come asticella'. Lo ha detto Emanuele Di Palma, presidente Bcc San Marzano, intervenendo al "Forum in masseria", sottolineando che il settore ha bisogno di un 'supporto specialistico, che va al di la' dei numeri di un bilancio'. Per Di Palma, 'serve particolare specializzazione e noi come Bcc siamo molto attenti a quello che e' oggi il rischio climatico. Dobbiamo essere vicini all'agricoltura, far capire che sono importanti le assicurazioni - anche per fenomeni climatici improvvisi - e far capire alla politica e all'Europa che l'agricoltura non puo' reggere questi costi da sola'.

