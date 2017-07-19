Agricoltura: De Carlo (FdI), Pac sia autonoma, no a riduzione di risorse

Ok unanime Commissione Senato risoluzione su piano Ue '28-34 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - E' stata approvata all'unanimita' nel pomeriggio di oggi dalla commissione Industria del Senato la risoluzione sulla proposta di regolamento Ue che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo 2028-2034. Ne da' notizia il presidente della Commissione, Luca De Carlo (FdI), riferendo che il documento chiede all'Europa un deciso cambio di rotta. La Ue e la Pac, spiega in una nota, "hanno sempre fatto del patto sociale con gli agricoltori e con i consumatori uno dei loro valori fondanti: dobbiamo quindi garantire sicurezza e la sovranita' alimentare europea nell'ottica di una visione strategica comune, per scongiurare qualsiasi rischio di ri-nazionalizzazione delle politiche agricole creando disparita' tra gli agricoltori di diversi Stati membri.

Soprattutto, la Pac deve mantenere una programmazione indipendente rispetto alle altre iniziative e politiche incluse nel Pnrr: rischiamo di produrre un grande 'minestrone' che accresce il carico burocratico e che taglia le risorse al settore primario".

