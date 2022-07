Agricoltura: Corte conti Ue, spesa fondi Pac sotto tiro, esposta a rischi frode -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 4 lug - Secondo la Corte dei Conti Ue, la Commissione dovrebbe aggiornare la valutazione dell'esposizione al rischio di frode dei diversi regimi di spesa e della capacita delle misure antifrode attuate dagli Stati membri di individuare, prevenire e correggere le frodi. Nell'ambito degli audit ai fini della dichiarazione di affidabilita per il periodo 2018- 2020, la Corte ha controllato 698 pagamenti della Pac e quantificato errori in 101 casi. In 17 casi, l'errore poteva essere presumibilmente associato a una frode. La Corte non ha il mandato per indagare sui casi di frode ma, in caso di frode sospetta, notifica tali casi all'Olaf o alla Procura europea affinche effettuino ulteriori indagini.

Nel rapporto vengono ricapitolati alcuni casi. Per quanto riguarda le attivita potenzialmente fraudolente nella promozione del vino, viene indicato che nel 2016, in Italia, gli auditor della Corte hanno verificato un'operazione di circa 300 mila euro relativa alla promozione del vino in paesi non-Ue. Il beneficiario aveva presentato una relazione sulle azioni svolte, allegando immagini relative all'attivita promozionale. Gli auditor hanno scoperto che, in molti casi, le immagini presentate per un determinato evento si riferivano in realta ad attivita svolte in anni e luoghi diversi. Alcune delle immagini presentate per documentare le azioni promozionali erano gia state allegate a precedenti domande di pagamento. Per la maggior parte delle spese verificate, gli auditor della Corte non hanno ricevuto alcun elemento attestante l'esecuzione delle azioni.

Viene poi indicato un caso di terreni dichiarati illegittimamente in Italia: si tratta di un'indagine del 2017 che rilevo' come alcuni centri di assistenza agricola, che aiutano gli agricoltori a presentare le domande di aiuto, avevssero inserito nella banca dati dell'organismo pagatore nazionale 'falsi agricoltori', consentendo cosi a richiedenti non ammissibili di ricevere sovvenzioni UE. L'Olaf rlevo' che domande erano o basate su dichiarazioni non ammissibili relative alla concessione di terreni demaniali o basate su contratti d'affitto falsi, dato che il locatore era deceduto o non a conoscenza dell'esistenza del contratto d'affitto oppure o presentate per terreni sotto sequestro per reati commessi dalla criminalita organizzata o presentate da individui soggetti a misure cautelari per reati di mafia.

L'Olaf aveva raccomandato il recupero di circa 32 milioni di euro.

