Agricoltura: Corte conti Ue, spesa fondi Pac sotto tiro, esposta a rischi frode -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 4 lug - Gli auditor della Corte hanno esaminato i meccanismi di frode nei regimi di pagamento della Pac analizzando le misure finanziate in regime di gestione concorrente (pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale) e verificando i dati dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. I principali rischi individuati dalla Corte sono connessi all'occultazione, da parte dei beneficiari, di violazioni delle condizioni di ammissibilita, alla complessita delle misure finanziate e alle forme illegali di 'accaparramento dei terreni'.

Il responsabile del rapporto Nikolaos Milionis indica che 'la Ue deve fare di piu per affrontare il rischio di frode nella spesa agricola'. I settori di spesa soggetti a norme piu complesse, come le misure di investimento nel settore dello sviluppo rurale, sono esposti a un rischio maggiore.

Alcuni regimi di pagamento della Pac per sostenere categorie specifiche di beneficiari si sono rivelati a rischio di frode dato che, e' indicato nel rapporto, 'alcuni richiedenti non comunicano informazioni pertinenti o creano artificialmente le condizioni per soddisfare i criteri di ammissibilita e beneficiare indebitamente degli aiuti della Pac. Cio vale, ad esempio, per il sostegno fornito alle pmi agricole che non hanno comunicato i loro collegamenti con altre imprese, o per i beneficiari non ammissibili che richiedono pagamenti come giovani agricoltori'.

La Corte dei Conti Ue spiega che l'accaparramento dei terreni puo implicare pratiche fraudolente, quali falsificazione di documenti, coercizione, uso di influenze politiche o informazioni privilegiate, manipolazione delle procedure o pagamento di tangenti. Dalle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e dalle autorita nazionali e emerso che le superfici agricole maggiormente esposte a questo tipo di attivita fraudolenta sono i terreni demaniali o i terreni privati con assetto proprietario poco chiaro. I frodatori potrebbero anche mirare ad acquisire terreni, in modo legale o con altri mezzi, al solo scopo di ricevere pagamenti diretti, senza svolgervi alcuna attivita agricola. Il rischio e piu elevato per alcuni terreni da pascolo e determinate zone montuose, in cui risulta piu difficile per gli organismi pagatori verificare l'effettivo svolgimento dell'attivita agricola richiesta, come ad esempio il pascolo.

Aps

(RADIOCOR) 04-07-22 17:01:23 (0424)FOOD,FONUE 5 NNNN