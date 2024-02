Agricoltura: Commissario Ue apre a revisione della Pac -2

Confagricoltura auspica proposte significative domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Sul vertice di domani a Bruxelles c'e' grande attenzione da parte del mondo agricolo italiano. "In questo momento il disagio degli agricoltori e' profondo e non va cavalcato, ma vanno ascoltati e fatte proposte. Io mi aspetto lunedi' di vedere un quadro di proposte significative che alla meta' di marzo saranno discusse nel Consiglio dei primi ministri della Ue alle quali andranno formalizzate" ha commentato alla vigilia il presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti. "Mi aspetto un cambio radicale delle proposte sulla politica agricola, se non dovesse avvenire temo che le proteste aumenteranno e questo dobbiamo evitarlo. Non e' una protesta fine a se stessa" ha aggiunto Giansanti parlando a margine di un evento a Saturnia "ma una protesta in cui i nostri agricoltori stanno chiedendo di produrre".

Ggz

(RADIOCOR) 25-02-24 17:48:24 (0461)FOOD,EURO,FONUE 5 NNNN