Agricoltura: Cimbri (Unipol), apra al capitale e cresca nella dimensione di impresa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - 'Se vogliamo far crescere l'agricoltura, dobbiamo introdurre anche la logica del capitale, non solo del credito'. Cosi' Carlo Cimbri, presidente del Gruppo Unipol e di UnipolSai Assicurazioni, intervenendo al Forum Internazionale Coldiretti, in corso a Roma. Secondo Cimbri, la sfida che oggi il mondo agricolo deve affrontare e' di tipo culturale e strutturale: 'Bisogna passare da imprese individuali a imprese societarie. E' un cambiamento profondo, non solo formale, che comporta una diversa organizzazione, maggiori dimensioni e una piu' forte capacita' di competere sui mercati'.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Unipol
|19,08
|+1,44
|16.56.55
|18,52
|19,09
|18,70