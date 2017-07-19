Dati
            Notizie Radiocor

            Agricoltura: Cimbri (Unipol), apra al capitale e cresca nella dimensione di impresa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - 'Se vogliamo far crescere l'agricoltura, dobbiamo introdurre anche la logica del capitale, non solo del credito'. Cosi' Carlo Cimbri, presidente del Gruppo Unipol e di UnipolSai Assicurazioni, intervenendo al Forum Internazionale Coldiretti, in corso a Roma. Secondo Cimbri, la sfida che oggi il mondo agricolo deve affrontare e' di tipo culturale e strutturale: 'Bisogna passare da imprese individuali a imprese societarie. E' un cambiamento profondo, non solo formale, che comporta una diversa organizzazione, maggiori dimensioni e una piu' forte capacita' di competere sui mercati'.

            sma

            (RADIOCOR) 14-10-25 16:17:37 (0563)FOOD 5 NNNN

              
