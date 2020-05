Agricoltura: Bellanova scrive a Catalfo su emergenza manodopera

"Urgente definire chi puo' svolgere lavoro agricolo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - "Gia' dalle prossime ore dobbiamo far sapere come un cittadino puo' candidarsi per svolgere lavoro agricolo, con quali competenze, in quali territori. Allo stesso modo dobbiamo far sapere alle imprese agricole e alle loro organizzazioni dove poter segnalare i loro fabbisogni e dove reperire lavoratori. Un discorso che vale per lavoratori italiani e stranieri, per cassaintegrati e percettori di sussidi. E' uno sforzo da fare ora; tra pochi giorni sara' troppo tardi". E' uno dei passaggi nella lettera che il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha inviato oggi al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, sulle "questioni aperte sul fronte del lavoro agricolo", l'aggravarsi dei "problemi relativi al reperimento di manodopera stagionale, confermati da tutti gli interventi delle organizzazioni agricole e dal rialzo dei prezzi di alcuni prodotti", con il rischio di carenze nell'approvvigionamento di cibo se non sara' garantita la stagione dei raccolti.

com-Arl

(RADIOCOR) 08-05-20 17:08:05 (0398)FOOD 5 NNNN