Agricoltura: al via l'intesa tra le Regioni del Po su filiera del pioppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Una nuova intesa per lo sviluppo della filiera del pioppo quella firmata da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. L'accordo, della durata di dieci anni, rinnova e aggiorna quello di Venezia del 2014, con l'obiettivo di dare impulso alla diffusione di una coltura considerata strategica per la sostenibilita' ambientale e al contempo per il comparto del legno, della carta e dell'arredo. A firmare il documento anche Coldiretti, Cia e Confagricoltura oltre ad Associazione Pioppicoltori Italiani, FederlegnoArredo, Consiglio per la ricerca in agricoltura Crea, Organizzazione per la certificazione forestale Pefsc Italia, Associazione per la gestione forestale Fsc Italia e il Cluster Italia Foresta Legno. Le Regioni si impegnano a favorire l'incremento delle superfici destinate alla pioppicoltura e regolamentare l'attivita' in aree protette e golenali, anche all'interno della fascia di mobilita' del Po e degli altri fiumi.

La coltivazione del pioppo occupa nella Pianura padano-veneta una superficie di circa 40.000 ettari, meno di un terzo della superficie complessiva occupata nel 1970. Nella sola in Emilia-Romagna vale per la fase agricola dagli 8 ai 12mln di euro all'anno; per la fase industriale dai 20 ai 40 mln all'anno. La Regione Piemonte ha destinato 3,5mln di euro per la realizzazione di nuovi impianti di pioppeti, arboricoltura da legno, boschi naturaliformi e sistemi agroforestali su terreni agricoli, nell'ambito dell'Intervento SRD05 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027.

