Agricoltura: 'palazzi' Ue assediati da trattori, tensione a Bruxelles

Bombe lacrimogene per dissuadere i manifestanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 feb - Da quasi quattro ore il quartiere comunitario e' assediato da centinaia di trattori portati dagli agricoltori, prevalentemente belgi, che protestano contro la politica agricola europea (Pac) in contemporanea con la riunione dei ministri dell'agricoltura che stanno discutendo le modifiche ad alcune misure pro clima e di sostegno al settore per venire incontro alla protesta. L'accesso ai palazzi Ue e' praticamente bloccato, in alcuni crocicchi si confrontano a distanza poliziotti e agricoltori, ogni dieci minuti vengono sparate bombe lacrimogene, sirene continue.

Aps

