Agenzia Nova: Commissione Ue su giornalista estromesso, liberta' di stampa fondamentale

Il collaboratore 'reo' di aver posto 'una domanda sbagliata' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 nov - Il caso del giornalista italiano Gabriele Nunziati, costretto a interrompere il rapporto di lavoro dalla direzione dell'agenzia Nova per aver posto una domanda al briefing della Commissione su Israele ritenuta dalla stessa agenzia 'assolutamente fuori luogo e di natura erronea', ha spinto la Commissione europea, sollecitata dai giornalisti accreditati a Bruxelles, italiani e non, a prendere posizione. La portavoce ha indicato che l'esecutivo europeo 'attribuisce la massima importanza alla liberta' di stampa ed e' sempre disponibile a rispondere a tutte le domande nel contesto della conferenza stampa di mezzogiorno'. Il 13 ottobre, Nunziati aveva chiesto al 'briefing' se la richiesta europea alla Russia di finanziare la riparazione dei danni provocati dall'invasione dell'Ucraina fosse applicabile anche a Israele per la ricostruzione di Gaza. La portavoce comunitaria aveva risposto: 'E' una domanda sicuramente interessante, sulla quale attualmente non ho commenti'. Il video dell'incontro stampa era circolato immediata sui social. In una nota l'agenzia Nova ha affermato che la domanda era 'tecnicamente sbagliata" perche' 'la Russia ha invaso l'Ucraina, un Paese sovrano, senza essere provocata. Israele, al contrario, ha subi'to un'aggressione armata'. Il giornalista collaboratore 'non ha compreso la sostanziale e formale differenza di situazioni, e ha anzi insistito nel ritenere corretta la domanda posta, mostrandosi cosi' ignaro dei principi fondamentali del diritto internazionale". Di qui la cessazione del 'rapporto di fiducia'. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha indicato in una nota che 'non si puo' essere di fatto licenziati per aver posto una domanda" ricordando che 'il ruolo del giornalista, indipendentemente dalle tutele contrattuali, e' quello di porre domande che possono risultare scomode o poco gradite'.

L'Ordine chiede che 'il collega sia reintegrato in tempi brevi e a pieno titolo nel suo ruolo". Ceo e senior partner dell'agenzia Nova e' Fabio Squillante.

