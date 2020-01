Agenzia Entrate: Universita' Bologna realizza massimario fiscale europeo

Strumento messo a disposizione dell'autorita' tributaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - La Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Universita' di Bologna ha sviluppato un massimario di giurisprudenza fiscale europea. Si tratta di un sofisticato strumento di consultazione della giurisprudenza fiscale europea e lo concede in uso gratuito all'Agenzia delle Entrate. Lo comunica l'Agenzia in una nota. Il nuovo tool raccoglie le massime di tutte le sentenze in materia tributaria pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dal 2004 ai giorni nostri ed e' il frutto di una collaborazione che lega ormai da anni l'Agenzia e la scuola bolognese, da sempre attenta all'evoluzione delle esigenze formative dell'Amministrazione finanziaria. Il quadro fiscale offerto dalle massime riguarda l'intero ordinamento fiscale: le imposte indirette (Iva, imposte di fabbricazione), quelle dirette (imposte sui redditi e sulle societa'), le imposte locali (Imu, raccolta rifiuti) e le imposte doganali. L'elaborazione delle massime e' stata curata dai dottorandi di ricerca in diritto tributario europeo in piu' di quattro anni di lavoro secondo un modello comune coordinato dai responsabili scientifici della Scuola e mirato al principio di diritto all'interno di ciascuna sentenza. Le massime si presentano pertanto omogenee nel criterio di elaborazione e fra loro comparabili per il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali del giudice europeo.

