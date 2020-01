Agenzia Entrate: Universita' Bologna realizza massimario fiscale europeo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Il massimario, contenente complessivamente circa 4.000 massime, e' consultabile in un apposito data base interrogabile per parti, numero, lingua, Paese di origine, materie e la cui elaborazione originale e' dovuta al Cirsfid da tempo impegnato nell'Universita' di Bologna in avanzate ricerche sull'informatica giuridica. Il data base consente inoltre la ricerca per parole libere. Per ciascuna massima individuata, e' consultabile sia la relativa sentenza che le sentenze in essa richiamate, con una tecnica diversa rispetto al massimario della Corte, sviluppato in base alle disposizioni dei Trattati e alle numerose competenze dell'Ue. Il vero punto di forza del massimario sviluppato dalla Seast risiede quindi nella molteplicita' dei criteri di consultazione, cardine intorno al quale ruotano le esigenze dell'Agenzia, dei giudici tributari e degli altri operatori fiscali. Il risultato e' uno strumento molto piu' semplice ed intuitivo per il ravvicinamento e il confronto dei principi e degli orientamenti di diritto espressi nelle sentenze europee in materia fiscale. Il suo impiego offre l'opportunita' di ampliare rapidamente il set informativo e le conoscenze ai funzionari dell'Agenzia utili per il miglioramento complessivo dell'efficacia della loro attivita'. L'Agenzia delle Entrate e la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Universita' di Bologna ritengono che il massimario possa divenire uno strumento di grande utilita' per la gran parte delle attivita' degli uffici operativi (servizi ai contribuenti, consulenza, verifiche e controlli, difesa legale); ed e' per questo che l'Agenzia sta mettendo a punto le piu' idonee modalita' per un rapido inserimento di questo tool nel panel degli strumenti di lavoro a disposizione di tutto il personale operativo nei processi interessati.

