Agenzia Entrate: pronte regole per credito imposta sistemi accumulo energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Pronte le regole per fruire del credito d'imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell'energia collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini sono stabiliti termini e modalita' per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022. Possono beneficiarne le persone fisiche che, dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Con successivo provvedimento l'Agenzia, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, rendera' nota la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. L'istanza va inviata dal primo marzo al 30 marzo 2023.

