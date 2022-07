Agenzia Entrate: entro 8/8 rate 2021 Rottamazione e saldo/stralcio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - C'e' tempo fino all'8 agosto per pagare le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: il termine stabilito e' fissato al 31 luglio ma, considerando 5 giorni di tolleranza, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro l'8 agosto.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini inviati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per Rottamazione-ter; marzo e luglio per Saldo e stralcio). In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti gia' effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. I nuovi termini per le rate della definizione agevolata previste nel 2022 prevedono le agevolazioni se il pagamento sara' effettuato entro il 30 novembre. E' possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali maturati nei confronti della Pa.

