Agenzia Entrate: entro 5/10 rate scadute rottamazione e saldo-stralcio -2

Le altre scadenze; possibile la compensazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di rottamazione-ter e del saldo e stralcio, ancora dovute, sono state definite dalla legge di conversione del decreto Sostegni-bis che ha concesso ai contribuenti la possibilita' di ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il prossimo appuntamento in calendario e' previsto il 31 ottobre per il saldo della rata della rottamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020. La stessa legge ha disposto che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre. E' possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell'Agenzia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si puo' pagare anche direttamente agli sportelli, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito. E' possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, i crediti certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pa.

