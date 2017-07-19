Agenzia Entrate: Carbone, con Inps nuova fase rapporto con imprese e cittadini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - 'Da oggi vogliamo aprire una fase nuova nel rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini, per offrire risposte alle reali esigenze del mondo produttivo e dei giovani che stanno per iniziare il loro percorso professionale. Ogni tappa sara' un'occasione per raccogliere domande, spiegare regole e opportunita', illustrare servizi, ma anche per comprendere dove quei servizi possono essere migliorati". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, lanciando oggi il roadshow con Inps che parte da Roma e proseguira' presso le sedi degli operatori economici e, da settembre, presso gli atenei: la prima tappa e' in programma il 7 luglio in Puglia presso gli stabilimenti di Casillo; seguira' il 14 luglio in Piemonte presso Intesa Sanpaolo; il 23 luglio in Emilia Romagna presso Barilla.

bab

(RADIOCOR) 25-06-26 12:09:13 (0309) 5 NNNN