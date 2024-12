Agcom: protocollo con ministero Istruzione sul patentino digitale nelle scuole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, hanno firmato un protocollo di intesa dedicato all'alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il protocollo, spiega la nota, definisce obiettivi e modalita' di collaborazione tra le due istituzioni per la promozione e lo sviluppo di attivita' di alfabetizzazione digitale e mediatica in ambito scolastico, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Ministero si impegna, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche affinche' i percorsi formativi di cittadinanza digitale in ambito scolastico promossi dai Co.re.com. nell'ambito degli indirizzi dell'Autorita', e destinati agli studenti della scuola secondaria, possano essere inseriti all'interno del curricolo di educazione civica e del relativo monte orario annuale previsto. Questi percorsi finalizzati al rilascio agli studenti del patentino digitale, affrontano tematiche quali la tutela della web reputation, il funzionamento delle piattaforme algoritmiche, la disinformazione e i discorsi d'odio, sono gia' attivi in Toscana e nel Lazio e nel 2025 partiranno in diverse altre regioni. L'Autorita' si impegna a coordinare attivita' di monitoraggio sullo stato dell'alfabetizzazione mediatica in Italia anche attraverso le attivita' di un tavolo di coordinamento che si e' riunito per la prima volta lo scorso 2 dicembre e ad attestare la conformita' dei programmi dei percorsi formativi di cittadinanza digitale ai criteri indicati nel proprio atto di indirizzo in materia di percorsi formativi di cittadinanza digitale, sulla base delle linee progettuali delineate dai Co.re.com. e a comunicare al Ministero l'attivazione dei menzionati percorsi. Un Comitato paritetico, coordinato dal Ministero, verifichera' l'attuazione degli impegni definiti dal protocollo di intesa.

