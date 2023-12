Agcom: Lasorella confermato presidente dei regolatori dell'audiovisivo Ue

Alla guida dell'Erga anche per il 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' stato confermato per il 2024 alla presidenza dell'Erga, il gruppo dei regolatori europei dell'audiovisivo.

Il 2023, si legge in una nota, e' stato un anno caratterizzato da eventi di enorme rilevanza per il settore audiovisivo, sia sotto il profilo dell'evoluzione dei mercati, sia sul piano istituzionale e normativo: la direttiva AVMS e' stata trasposta ed e' entrata nella sua fase di applicazione negli Stati membri; il Digital Services Act (DSA) ha visto una prima applicazione nei confronti delle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in attesa della piena operativita' attesa per il 17 febbraio 2024; il nuovo Code of Practice sulla disinformazione ha prodotto i primi risultati. 'Una rivoluzione normativa e' in atto da quando l'Unione europea ha lanciato una stagione di riforme legislative senza precedenti per affrontare le sfide della trasformazione digitale nel panorama dei media - ha detto Lasorella - L'Erga e le autorita' nazionali di regolamentazione dell'audiovisivo sono determinate a fornire il loro contributo alla Commissione Europea nel monitorare l'attuazione delle nuove disposizioni legislative ed a contribuire alla loro applicazione'.

