Agcom: Lasorella confermato presidente dei regolatori audiovisivo Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Nell'ultima parte dell'anno, i co-legislatori europei hanno raggiunto un accordo nei negoziati sul regolamento European Media Freedom Act (Emfa) e sul regolamento relativo alla trasparenza ed al targeting della pubblicita' politica, entrambi destinati a produrre fondamentali innovazioni nel quadro regolamentare e istituzionale di settore. Le nuove sfide poste dalla trasformazione digitale - riporta la nota - devono essere affrontate con una visione chiara sul futuro e con un forte coordinamento da parte di tutti i regolatori nazionali, anche in vista della sua trasformazione nello European Board for Media Services, caldeggiata dall'Erga e prevista dall'Emfa, e delle nuove responsabilita' ad esso assegnate. "Sono grato alle istituzioni europee per la fiducia riconosciuta all'Erga, individuato come la base per l'istituzione del Board europeo per i servizi media. L'Erga ed i suoi membri sono pronti a assicurare una tempestiva ed efficiente operativita' del nuovo modello istituzionale e ad assumere collettivamente la nuova missione affidatele dall'Emfa, per promuovere e preservare la liberta' dei media, il pluralismo e l'indipendenza editoriale in tutta l'Unione Europea come pilastro fondamentale delle nostre democrazie'.

Fon

(RADIOCOR) 21-12-23 17:03:47 (0511) 5 NNNN