Agcom: al via campagna di comunicazione per l'Italia digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni lancia una campagna di comunicazione per "l'Italia digitale". La campagna punta a informare i cittadini e gli utenti sui diritti, le opportunita' e le tutele esistenti nel mondo delle comunicazioni, in particolare elettroniche, e a favorire l'alfabetizzazione digitale. "Lo scopo della campagna e' rendere consapevole il consumatore di una serie di servizi a cominciare da 'Misurainternet' per misurare la qualita' della propria connessione e 'Conciliaweb' per risolvere le controversie relative a internet in tempi brevi - ha detto il presidente dell'Autorita' Giacomo Lasorella ricordando il 25esimo anniversario dell'istituzione di Agcom - La sfida e' accompagnare il Paese nella societa' digitale attraverso la regolazione, la vigilanza e i servizi".

Sulle reti tv Rai la campagna al via dall'11 novembre partira' con due spot: uno riguardera' le principali attivita' dell'Autorita' e l'altro dedicato alla Broadband Map, sito che consente di conoscere la copertura della rete internet a banda larga e ultralarga per la propria abitazione, e a 'Misurainternet' e Misurainternetmobile' per verificare la propria velocita' di connessione. Altri temi che saranno presentati nel corso della campagna - su radio, social, tv locali e stampa - riguarderanno la trasparenza nell'informativa contrattuale, il recesso dai contratti, il cambio di operatore telefonico, le agevolazioni per le persone con disabilita', la tutela dell'accesso non discriminatorio al web e 'Conciliaweb' per le controversie riguardanti internet.

