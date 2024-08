Agcom: agevolazioni su telefonia fissa, mobile e internet per utenti disabili

Sconto del 50% sul prezzo base delle offerte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Dopo una fase sperimentale e in seguito ai risultati di un tavolo tecnico, l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta di Consiglio del 24 luglio 2024, ha deliberato di estendere, alle persone con gravi limitazioni a deambulare, le agevolazioni previste per i non udenti e i non vedenti. Lo comunica l'Agcom, spiegando che le agevolazioni riconosciute prevedono lo sconto del 50% sul prezzo base delle offerte voce e dati su rete fissa e mobile, individuate nella delibera n. 290/21/CONS, alle persone con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione, in possesso di verbale recante esplicito riferimento all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, consentendo loro la presentazione senza limiti temporali dell'istanza di riconoscimento, corredata da apposita documentazione sanitaria.

