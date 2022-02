Africa: la Ue scommette sull'economia per non lasciare l'Africa a Cina e Russia

A Bruxelles il vertice Unione Europa/Unione Africana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 17 feb - 'E' un nuovo inizio', dice il presidente dell'Unione Africana Macky Sall, senegalese. 'Scambio e condivisione', dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Un po' operazione di 'charme'; un po' occasione per dimostrare che la Ue non sta alla finestra, non sta indietro rispetto alla Cina e anche alla Russia nella corsa a finanziare infrastrutture con intenti neocoloniali la prima e affermare interessi militari e territoriali la seconda (Libia e in altri Paesi la seconda con i mercenari del Wagner Group la seconda); un po' per lanciare in grande stile l'operazione 150 miliardi per finanziare infrastrutture (in competizione con la Cina, appunto): i 27 cercano di ritrovare i fili di una relazione politica ed economica strutturata con i Paesi africani. Diversi i punti controversi: commercio, sostegno per i vaccini, redistribuzione degli oneri sulla transizione ecologica. La scommessa, decisiva per la UE per gestire l'immigrazione, e' reinventare la relazione con il continente africano. L'ambito militare e' quello piu' ostico: la Francia si ritira dal Mali, temendo la sindrome dell'Afganistan che ha colpito Biden (tutti ricordano le immagini dell'aeroporto di Kabul l'estate scorsa). Macron chiede aiuto agli europei e si arrampica sui vetri per mostrare che la Francia non sta fuggendo. Sta di fatto che e' stata decisa l'evacuazione di 2500 soldati francesi. Si assicura pero' che francesi e non solo restano impegnati nella regione del Sahel date le minacce jiadiste. La Ue gli da' corda: 'Ristrutturiamo soltanto la nostra presenza per rispondere a nuovi dati politici', spiega sibillino ed evasivo il 'ministro' degli esteri Ue Josep Borrell.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

