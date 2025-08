Affitti: sui transitori cala domanda in Italia, -41% a Firenze e -20% a Milano

Secondo Immobiliare.it Insights. Ma Genova sale del +78% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Il panorama degli affitti transitori in Italia presenta andamenti diversi. Lo rileva la ricerca di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha analizzato l'andamento di domanda, prezzi e offerta delle locazioni transitorie nella nostra Penisola e in 12 grandi centri del Paese. La domanda di affitti transitori: anche a causa di prezzi in crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi, la richiesta e' crollata quasi ovunque. Rispetto a un anno fa (I semestre 2025 contro il I semestre 2024), la contrazione piu' rilevante si rileva a Firenze (-41%), con Venezia al secondo posto (-37%).

Decrescite importanti e molto simili anche a Napoli, Verona e Palermo, che presentano un -30%, un -29% e un -28%. Milano si posiziona a meta' classifica, con -20%. Ma ci sono due grandi centri del Nord Italia in cui la domanda tiene, e anzi incrementa rispetto allo scorso anno. Il caso piu' eclatante e' quello di Genova, che addirittura cresce del 78% - e questo fenomeno e' da attribuire soprattutto a un dimezzamento dell'offerta nel periodo (-56%) - ma anche Torino evidenzia un +7%.

Com-Pan

(RADIOCOR) 02-08-25 13:21:17 (0264) 5 NNNN