Affitti: N26, Italia la piu' cara in Europa e Firenze batte Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Italia maglia nera per il caro affitti in Europa. Si colloca all'ultimo posto del ranking stilato dalla banca online N26: un mix tra alte spese e bassi stipendi, che fa si che nel nostro paese oltre il 52% del salario deve essere, in media, destinato all'affitto, se si sceglie di non comprare casa, con la media nazionale dell'affitti per un bilocale, che si attesta attorno ai 1.400 euro. A vincere il non lusinghiero premio di citta' piu' cara, secondo la classifica di N26, non e' Milano, bensi' Firenze, con una media mensile di costi per affitto pari a 1.806euro e picchi di 2.200euro il centro storico. Milano segue a ruota con una media di 1.674 euro mensili, ma torna in vetta se consideriamo il picco piu' alto di costi per bilocali in centro storico, con circa 2.838 euro al mese. A Roma, invece, terza in classifica, il costo medio degli affitti per un bilocale e' sotto la media, con un prezzo medio di 1.200euro.

Al primo posto, il paese dove affittare casa costa meno, e' il Belgio: per un bilocale si spende poco piu' della meta' che in Italia, circa 800euro mensili, ma con stipendi mediamente piu' alti la percentuale destinata ad affittare casa si ferma al 18% di quanto si guadagna. In pratica, un terzo rispetto al nostro rapporto casa-stipendio. Ad occupare il secondo e il terzo posto ci sono Svizzera e Danimarca, dove per un bilocale che costa rispettivamente 1.733 e 1.159euro si destina il 21% del proprio stipendio mensile. Se l'Italia e' il fanalino di coda, a precederla tra i Paesi europei troviamo la Spagna, con un prezzo medio di affitto mensile pari a 1.377euro, i Paesi Bassi, 1.620 circa, e anche il Regno Unito con 1.460euro al mese. Classifica che si ribalta e differenze ancor piu' marcate rispetto all'Italia, ancora una volta, quando la spesa si paragona a quanto si guadagna: 37% per i Paesi Bassi e il Regno Unito, 45% per la Spagna.

