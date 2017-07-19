Affitti brevi: Confindustria alberghi, ripristinato obbligo riconoscimento de visu

Decisione Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - La decisione odierna del Consiglio di Stato, annullando la sentenza del Tar Lazio, ripristina la piena validita' della circolare del ministero dell'Interno relativa all'obbligo di riconoscimento de visu nella procedura di registrazione degli alloggiati.

Tale obbligo torna quindi ad applicarsi anche a Bed & Breakfast e affitti brevi, in linea con quanto gia' previsto per le altre tipologie di strutture ricettive. Cosi' Confindustria Alberghi in una nota. L'associazione, assistita dagli avvocati Andrea Gemma e Beatrice Nobili dello Studio GPD - Studio Legale e Tributario, e' intervenuta nel giudizio davanti al Consiglio di Stato sostenendo la posizione poi accolta dal Collegio. Il pronunciamento dei giudici contribuisce a rimuovere un'ingiustificata disparita' applicativa tra le diverse forme di ricettivita' e interviene su un tema cruciale per il settore turistico: la sicurezza.

Al tempo stesso, offre una risposta alle preoccupazioni di molti cittadini che vivono nelle realta' condominiali e che spesso si trovano a convivere con il turnover degli ospiti degli affitti brevi. 'Accogliamo con soddisfazione il pieno riconoscimento della linea da noi sostenuta. Siamo favorevoli alle semplificazioni e aperti all'impiego di tecnologie innovative nelle nostre strutture, ma quando in gioco ci sono la sicurezza dei turisti e la tranquillita' dei residenti, le valutazioni devono essere particolarmente rigorose', sottolinea Confindustria Alberghi.

Com-Fla-.

