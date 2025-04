Affitti: 4,5mln case inutilizzate, ma canoni +3-4% in due anni (Crif)

30% dei proprietari non affitta per rischi morosita' e danni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - La scarsita' di offerta nel mercato della locazione in Italia, unita all'aumento generale dei prezzi degli ultimi due anni, ha determinato un aumento dei canoni di locazione tra il 3 e il 4% negli ultimi due anni. E' quanto emerge dall'Osservatorio Affitti 2024, condotto da Nomisma per conto di Crif e in collaborazione con Confabitare, sul settore degli affitti in Italia. La diminuzione dell'offerta dipende principalmente dalla disponibilita' di immobili in affitto sempre piu' limitata, anche a causa di abitazioni inutilizzate e sottoutilizzate, che ammontano a circa 4,5 milioni a livello nazionale, di cui circa 80.000 a Milano e 18.000 nella citta' di Bologna. L'Osservatorio evidenzia che per il 35% dei locatari l'affitto e' una soluzione stabile, in particolare tra gli over 60, che costituiscono il 71% di coloro che vivono in locazione da oltre 15 anni. Sul fronte dell'offerta, invece, i locatori richiedono garanzie come il deposito cauzionale (70%), fideiussioni bancarie o assicurazioni (20%) e, in alcuni casi, garanzie da familiari.

Tuttavia, le principali preoccupazioni dei locatori riguardano il rischio di danni all'immobile (50%) e la difficolta' nel trovare inquilini affidabili, che pagano regolarmente l'affitto (47%), con una preoccupazione maggiore per una normativa che, secondo loro, tutela eccessivamente gli inquilini. Per questo, circa il 30% dei proprietari non intende affittare la propria casa e un altro 9% ha smesso di farlo.

