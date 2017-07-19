Aerospazio: in primo trimestre export lombardo a 710,8 mld (+47,4%)

Valore aggiunto su territorio di 6,3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - L'industria aerospaziale lombarda nei primi tre mesi del 2026 ha esportato beni per circa 710,8 milioni di euro, segnando un +47,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Sono questi i numeri elaborati dal Centro studi di Confindustria Varese, con cui il Lombardia Aerospace Cluster si e' presentato all'appuntamento internazionale con il Farnborough International Airshow 2026, in rappresentanza di un sistema che conta piu' di 200 imprese per quasi 22mila addetti, genera un valore aggiunto sul territorio di 6,3 miliardi di euro e rappresenta, da solo, circa un terzo dell'export italiano del settore. Ai primi due posti tra i Paesi con cui l'industria aerospaziale lombarda ha avuto maggiori scambi all'inizio del 2026 si trovano Stati Uniti (133,4 milioni di euro) e Regno Unito (103,9 milioni). Sale al terzo posto l'Arabia Saudita (con 61,9 milioni, in netto aumento rispetto alla performance registrata sempre nel primo trimestre del 2025 e del 2024), al quarto il Brasile (50 milioni) e in quinta posizione la Turchia (44,4 milioni).

Seguono Norvegia (36,2 milioni), Oman (35,1 milioni), Australia (25,4 milioni), Emirati Arabi Uniti (23,2 milioni) e Polonia (18,6 milioni). Per quanto riguarda i dati consolidati del 2025, l'industria aerospaziale lombarda ha esportato beni per quasi 2,9 miliardi di euro, segnando un aumento del +50% rispetto all'anno precedente. 'Questi dati sono la dimostrazione concreta della competitivita' di una filiera solida, capace di unire grandi player, piccole e medie imprese ad alta specializzazione, competenze tecnologiche e capacita' manifatturiera', ha detto Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster.

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