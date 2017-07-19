Aeroporto Torino: l'ad Andorno, in 2026 crescita passeggeri a doppia cifra - RPT DALLA FONTE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 14 set - 'L'apertura della base di Wizz Air che lanciamo oggi e che verra' ulteriormente rafforzata ad ottobre genera delle aspettative molto molto positive sulla seconda parte dell'anno. Si proietta verso una crescita che sara' Double-digit come passeggeri perche' i posti offerti sono veramente tanti come sono tanti i servizi'. Cosi' a Radiocor, l'ad di Sagat (gestore dell'aeroporto di Torino), Andrea Andorno, a margine dell'inaugurazione della nuova base di Wizz Air. 'La prima parte dell'anno e' andata molto molto bene, siamo l'aeroporto, tra quelli di una certa dimensione, che e' cresciuto di piu' in Italia. Questo e' avvenuto grazie gia' ad una crescita iniziale di Wizz Air ma anche alla crescita di altri vettori come Ryanair', ha aggiunto. Secondo il top manager ci sono degli elementi che supporteranno la crescita dello scalo torinese come 'ad esempio il volo per Roma Fiumicino in ottica low cost che costituisce un prodotto nuovo e innovativo. Al pari di Bilbao, della Spagna e di altre destinazioni italiane. Alcune destinazioni sono gia' servite, altre grazie a Wizz Air saranno servite meglio in termini di orari, di giorni di partenza e di prezzi'. In merito all'approvazione ottenuta dall'Enac del Master Plan al 2032, 'gli investimenti complessivi ammontano a *114* milioni. Quest'anno faremo 10 milioni di investimenti per il rinnovamento dell'infrastruttura, abbiamo realizzato un'area di security completamente nuova. L'obiettivo in generale e' migliorare l'esperienza del passeggero e allo stesso tempo concentrarci sul mantenimento dell'infrastruttura stessa con interventi, ad esempio, sulla pista e sui parcheggi'.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-09-26 13:18:06 (0286)INF 5 NNNN