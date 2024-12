Aeroporto Parma: con Aeroitalia inserisce nuovi voli per la Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - So.Ge.AP, societa' che ha in gestione l'aeroporto internazionale di Parma 'Giuseppe Verdi' e la compagnia Aeroitalia hanno raggiunto un accordo per l'inserimento di due nuovi collegamenti diretti dall'aeroporto di Parma. A partire da dicembre 2024, spiega una nota, prenderanno il via i collegamenti bisettimanali verso Comiso e Trapani, in Sicilia. I voli saranno operati il lunedi' e il venerdi', nella fascia oraria pomeridiana. L'apertura delle due rotte si inserisce nell'obiettivo strategico di Aeroitalia di rafforzare i collegamenti tra le regioni italiane, rendendo piu' agevoli gli spostamenti tra il Nord e il sud Italia.

'L'ampliamento del network del Giuseppe Verdi e' uno dei punti principali del piano di sviluppo portato dall'ingresso di Centerline, e stiamo lavorando per ampliare l'orizzonte delle nuove rotte anche sul piano internazionale', ha detto Carlos Criado, ceo di So.Ge.AP e vice presidente & Cco di Centerline. 'Siamo soddisfatti del grande interesse e della forte domanda per le nuove rotte e siamo ansiosi di continuare a investire per espandere ulteriormente la nostra presenza nel prossimo futuro', ha aggiunto Krassimir Tanev, Cco di Aeroitalia.

