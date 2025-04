Aeroporto Fiumicino: Gualtieri, pieno sostegno e supporto al piano di Adr

'Quarta pista obiettivo da realizzare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 apr - 'E' del tutto evidente che il piano di investimenti e' fondamentale e che la quarta pista e' un obiettivo che noi vogliamo assolutamente che venga realizzato, perche' con questi numeri non vogliamo avere una situazione in cui abbiamo una domanda di connettivita' sulla nostra citta', sulla nostra regione e sul nostro Paese che sia superiore alle capacita' di accoglienza. Quindi da parte di Roma Capitale pieno sostegno al piano di investimenti e pieno supporto'. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri riferendosi al progetto di ampliamento dello scalo di Roma Fiumicino che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una quarta pista. Gualtieri e' intervenuto oggi a Roma alla presentazione dell'apertura della nuova base di EasyJet presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. Nel corso dell'evento l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha comunicato i numeri in forte crescita per il principale scalo romano, con il superamento 'di slancio di 50 milioni di passeggeri' in anticipo di tre anni sul previsto. 'I numeri - ha commentato Gualtieri - ci dicono che dobbiamo andare avanti sugli investimenti integrati, sull'accessibilita' e sul trasporto, sul potenziamento del trasporto pubblico e delle reti ferroviarie, potenziando la connettivita' con l'aeroporto e con le altre citta''. 'Sulla quarta pista - ha osservato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - dobbiamo lavorare insieme, anche stando attenti al territorio perche' li' c'e' un'area protetta'.

