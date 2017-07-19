Aeroporto Catania: Urso, mi auguro privatizzazione in tempi piu' rapidi possibile

Puo' risolvere problemi migliorando infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Una situazione di difficolta' nel trasporto aereo vissuta nelle scorse settimane da Catania 'si risolve, innanzitutto, con una svolta di efficienza, che sicuramente puo' essere determinata dalla privatizzazione degli aeroporti di Fontanarossa e di Comiso, come io ho sollecitato sin dall'inizio di questa legislatura, cosi' che ci possa essere un gestore privato che, come in altre parti d'Italia, che come in altre parti d'Europa, ottimizza le risorse, creando anche le infrastrutture necessarie a poter migliorare le performance dell'aeroporto'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'Etna Forum 2026.

'Io mi auguro che la privatizzazione sia realizzata nel piu' breve tempo possibile e mi conforta, mi rassicura, il fatto che vi abbiano partecipato le piu' grandi, significative, importanti aziende aeroportuali d'Italia, d'Europa, del mondo. E, ovviamente, se lo fanno e' perche' credono nello sviluppo di questa rete aeroportuale, oggi Catania-Comiso, domani mi auguro anche Palermo-Trapani', ha aggiunto Urso.

Fla-.

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