Aeroporti: Sac, tra 7 e 15 agosto a Comiso 228 voli dirottati da Catania

Su 324 totali gestiti. Uno 'sforzo straordinario' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - Tra il 7 e il 15 agosto, l'aeroporto di Comiso ha gestito complessivamente 324 voli e oltre 38mila passeggeri. Nel dettaglio, i voli dirottati da Catania a Comiso a causa dell'attivita' eruttiva dell'Etna sono stati 228, con oltre 23mila passeggeri complessivamente gestiti, in aggiunta a 96 movimenti programmati, relativi a 15mila passeggeri. Lo riporta in una nota Sac, che gestisce sia lo scalo di Catania che quello di Comiso.

Il comunicato parla di 'un'emergenza complessa, nel pieno della stagione estiva, trasformata in una prova di efficienza, coordinamento e responsabilita''. Per Sac 'la necessita' di garantire continuita' operativa e assistenza ai passeggeri ha richiesto uno sforzo straordinario da parte dell'intero sistema aeroportuale siciliano'.

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