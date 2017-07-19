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            Notizie Radiocor

            Aeroporti: Sac, tra 7 e 15 agosto a Comiso 228 voli dirottati da Catania -2-

            Quattrone: 'Persone hanno lavorato senza sosta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - 'A rendere possibile questa risposta - scrive Sac - e' stato il lavoro sinergico tra Sac, Enac, Enav, Protezione civile regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto, impegnato ben oltre la normale operativita''.

            'In situazioni come questa - commenta Anna Quattrone, presidente di Sac - bisogna essere capaci di fare squadra, assumersi responsabilita' e mettere le esigenze dei passeggeri al centro di ogni decisione. I numeri raccontano solo una parte dello sforzo compiuto a Comiso. Dietro ogni movimento e ogni passeggero ci sono persone che hanno lavorato senza sosta, spesso in condizioni di forte pressione'.

            Vec.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-08-26 15:14:30 (0373)PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Enav 4,996 +0,73 15.51.25 4,926 5,015 4,966


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