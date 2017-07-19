Aeroporti: Sac, tra 7 e 15 agosto a Comiso 228 voli dirottati da Catania -2

Quattrone: 'Persone hanno lavorato senza sosta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - 'A rendere possibile questa risposta - scrive Sac - e' stato il lavoro sinergico tra Sac, Enac, Enav, Protezione civile regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto, impegnato ben oltre la normale operativita''.

'In situazioni come questa - commenta Anna Quattrone, presidente di Sac - bisogna essere capaci di fare squadra, assumersi responsabilita' e mettere le esigenze dei passeggeri al centro di ogni decisione. I numeri raccontano solo una parte dello sforzo compiuto a Comiso. Dietro ogni movimento e ogni passeggero ci sono persone che hanno lavorato senza sosta, spesso in condizioni di forte pressione'.

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