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            Aeroporti: Sac, sospesi arrivi a Catania per attivita' eruttiva dell'Etna

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Sono state sospese le attivita' di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 16 di oggi. Lo comunica in una nota Sac, societa' di gestione dell'aeroporto di Catania, in seguito all'emissione di cenere vulcanica in atmosfera per l'attivita' dell'Etna e la direzione dei venti. Percio', e' stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1.

            'I passeggeri - comunica la societa' - sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore'.

            com-Vec.

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