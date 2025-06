Aeroporti Puglia: in cantiere 5 rotte per Est-Asia, Nord Africa e Australia

Dopo volo inaugurale Bari-New York (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 8 giu - Dopo il volo inaugurale Bari-New York di mercoledi' scorso, la Puglia punta ad altre rotte dirette, confermando cosi' il forte potenziale di crescita del trasporto aereo nel suo territorio. AdP, la societa' a totale controllo regionale che gestisce i 4 scali pugliesi, lavora infatti al varo di 5 nuove rotte verso l'Est Asiatico, il nord Africa e l'Australia, terra quest'ultima a forte emigrazione pugliese, come il nord America. Per l'Est asiatico si punta sicuramente anche alla Cina, recuperando il Bari-Shanghai, volo poi sfumato a causa del Covid e che promette sviluppi interessanti, senza contare le rotte per i paesi del Maghreb con i quali la Puglia ha rapporti e soprattutto relazioni commerciali vecchie di decenni.

