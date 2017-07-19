Aeroporti: per Europa fino a 75 mld di ebitda a rischio in prossimi 20 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, entro il 2030, il traffico passeggeri crescera' di circa 940 milioni rispetto al 2015, mentre la capacita' si espandera' solo di circa 350 milioni, ampliando il divario tra domanda e offerta. Allo stesso tempo, diventa sempre piu' oneroso aggiungere nuova capacita': il CapEx per passeggero incrementale e' previsto crescere da circa 160 euro nel 2025 a circa 220 euro entro il 2043. Questo scenario sta gia' incidendo sulla redditivita' e sull'attrattivita' del settore per gli investitori, con una contrazione evidente dei rendimenti rispetto al periodo pre-covid: prima della pandemia, il comparto generava un rendimento totale per gli azionisti di circa il 15%, ma da allora e' diminuito di 13 punti percentuali.

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