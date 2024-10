Aeroporti: ok contratto di programma Enac-Afvg per sviluppo scalo Trieste

Per il periodo 2024-2027. Stima passeggeri in aumento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ott - Enac e societa' Aeroporto Friuli Venezia Giulia (Afvg Spa), che gestisce lo scalo di Trieste, hanno firmato oggi il contratto di programma per il periodo regolatorio 2024-2027. Ne da' notizia l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ricordando che l'intesa 'segue il piu' recente schema di contratto di programma definito dall'Enac per gli aeroporti con traffico fino a 1 milione di passeggeri all'anno'. Lo schema di contratto aveva ottenuto il parere favorevole di Mit e Mef.

'Il Contratto - ha spiegato il Dg dell'Enac Alessio Quaranta - rappresenta lo strumento strategico attraverso il quale viene delineato il futuro di un aeroporto in termini di sviluppo, investimenti, servizi, tutela ambientale e innovazione'. La pianificazione infrastrutturale programmata dal gestore AFvg tiene conto di un flusso di traffico in aumento nei prossimi anni sull'aeroporto nordestino. Il contratto con il gestore dello scalo di Trieste e' il sesto sottoscritto dall'Enac dopo la pandemia.

