Aeroporti: linee guida Enea-Enac per l'utilizzo dell'idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Enea ed Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) hanno realizzato le prime linee guida sull'utilizzo dell'idrogeno negli aeroporti con una serie di azioni e i percorsi che hanno come obiettivo la decarbonizzazione del trasporto aereo. Si tratta di un vero e proprio manuale, disponibile online e intitolato 'L'idrogeno nella catena logistica aeroportuale', con suggerimenti operativi che partono dall'analisi del contesto normativo e dalla classificazione degli scali in termini di traffico, per arrivare a misure personalizzate a seconda della dimensione e della tipologia di utenti. Sono cinque le categorie in cui sono suddivisi gli scali, da quelli comunitari di grandi dimensioni a quelli di interesse territoriale. Per ogni categoria vengono definiti la stima del fabbisogno, la valutazione del potenziale di produzione e dell'approvvigionamento di idrogeno e il calcolo delle emissioni di CO2 che possono essere evitate. Nelle linee guida sono comprese anche indicazioni utili per verificare l'adeguatezza delle infrastrutture gia' esistenti negli aeroporti, ad esempio in termini di disponibilita' di siti adatti alla produzione e allo stoccaggio dell'idrogeno all'interno o nelle vicinanze dell'hub. La selezione dei siti idonei deve tenere conto di diversi fattori, tra cui la vicinanza alle fonti di energia rinnovabile, come gli impianti fotovoltaici, la disponibilita' di spazio, la sicurezza e l'accessibilita'. Le linee guida sono state sviluppate utilizzando come riferimenti due 'casi studio', gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, selezionati a seguito di un bando pubblicato da Enac nell'ambito del progetto Saves.

