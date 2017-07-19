Aeroporti di Puglia: piu' di 5 mln di passeggeri da inizio 2026, +10,4%

Il collegamento con New York raggiunge 11mila viaggiatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Continua la crescita dei passeggeri negli aeroporti pugliesi che, nei primi 6 mesi dell'anno, sono stati piu' di 5 milioni. Lo comunica Aeroporti di Puglia in una nota.

Su base annua, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.718.958, in crescita del 10,4% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Il dato della linea internazionale per il solo mese di giugno registra una crescita del 24,36% su Brindisi con 152.910 passeggeri e del 18,7% su Bari con 544.001.

A giugno i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.302.050 rispetto ai 1.148.235 dello stesso mese del 2025.

'A confermare il positivo andamento del traffico passeggeri - si legge nel comunicato - contribuisce anche il collegamento diretto con New York di United Airlines che continua a registrare risultati di rilievo. Dall'inizio del collegamento ad oggi il volo ha infatti superato quota 11mila passeggeri'.

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(RADIOCOR) 10-07-26 13:01:42 (0285) 5 NNNN