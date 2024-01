Aeroporti di Puglia: esaminate le prospettive di sviluppo dello scalo di Brindisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, unitamente al direttore generale, Marco Catamero' e al direttore pianificazione strategica, Patrizio Summa e l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, sono intervenuti ai lavori della V Commissione consiliare della Regione Puglia convocata per esaminare la situazione attuale dei lavori, dei collegamenti e delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto del Salento di Brindisi. Ai lavori, per Ita Airways, e' intervenuto anche Giorgio Garbeglio - responsabile International & Industry Affairs. Ai consiglieri sono stati forniti elementi utili in ordine allo stato dei numerosi interventi realizzati e che a breve saranno inaugurati, oltre a quelli in corso e in fase progettuale destinati a cambiare radicalmente il volto dell'aeroporto di Brindisi. Tra questi ci sono la riqualifica della pista RWY 13/31, il nuovo piazzale aeromobili A.G., la riqualifica della pista RWY 05-23 (in esecuzione), il parcheggio auto multipiano (in gara), l'adeguamento sismico del terminal.

