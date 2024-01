Aeroporti di Puglia: esaminate le prospettive di sviluppo dello scalo di Brindisi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - 'La presenza in Commissione cosi' come avvenuto in passato - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta l'ennesimo atto di attenzione e confronto con il territorio che AdP da sempre garantisce. Riteniamo di aver fornito ai consiglieri regionali, e per il loro tramite alle comunita' che hanno nell'aeroporto del Salento un'infrastruttura vitale per poter esercitare il proprio legittimo diritto alla mobilita', ampia rassicurazione sull'attenzione che dedichiamo a questo aeroporto. Il poderoso piano di investimenti previsti nel periodo 2024-2027 di oltre 50 milioni, tra opere realizzate, in corso e in fase progettuale, al quale vanno aggiunti gli ulteriori interventi previsti per l'imminente G7, interesseranno tutta l'infrastruttura che non e' unicamente, la sola aerostazione.

Un aeroporto e' costituito da sistemi e sottisistemi infrastrutturali, dai quali non e' possibile prescindere per garantire a un aeroporto le migliori condizioni operative, di safety e security. Anche sul fronte dei collegamenti ritengo siano state fornite altrettante rassicurazioni per quanto attiene i voli operati da ITA, la cui programmazione estiva e' ancora in fase di perfezionamento, ai quali si aggiungono i nuovi voli da noi gia' annunciati per Praga, Trieste, Danzica e a cui potrebbero aggiungersene altri nei prossimi giorni'.

