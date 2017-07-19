Aeroporti: da domani i nuovi controlli per l'area Schengen -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - L'EES sara' implementato progressivamente nell'arco di 6 mesi, fino al 9 aprile 2026, poi, a partire dal 10 aprile 2026, sara' pienamente operativo non solo negli aeroporti ma in tutti i valichi di frontiera esterni all'aerea Shengen e la timbratura del passaporto per chi arriva in Europa sara' definitivamente sostituita da registrazioni elettroniche nel sistema. Nei prossimi mesi, la Commissione europea e eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, continueranno a supportare gli Stati membri per garantire un'implementazione del sistema in aeroporti, valichi di frontiera e consolati.

L'EES fa parte del pacchetto "Frontiere intelligenti" dell'Ue, che mira a migliorare la gestione delle frontiere esterne utilizzando soluzioni tecnologiche. Il pacchetto include, oltre all'EES, il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che entrera' in vigore tra un anno, e un utilizzo piu' esteso e armonizzato dei sistemi di controllo automatizzato delle frontiere (ABC) utilizzati dagli Stati membri. Per i viaggiatori interessati dalle nuove norme e' attivo anche il sito web di Travel Europe.

