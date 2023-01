Aerei: voli 2022 all'83% rispetto a 2019, livelli pre-Covid non prima di 2025

Analisi Eurocontrol. In Italia recupero sopra la media (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 gen - Il traffico aereo europeo ha totalizzato nel 2022 circa 9,3 milioni di voli, pari all'83% del livello toccato nel 2019, anno precedente la crisi pandemica che ne totalizzo' 11,2 milioni. E' quanto emerge dall'analisi di Eurocontrol, organizzazione di supporto di supporto all'aviazione. Il rimbalzo rispetto al 2021 (+3,1 milioni) e' stato solido grazie all'andamento delle compagnie a basso costo e alle destinazioni dell'Europa meridionale. Per il 2023 l'Analysis Paper stima un ulteriore consolidamento del traffico aereo al 92% dei livelli pre-Covid, ma sottolinea anche le importanti sfide costituite dall'adeguamento della capacita' di trasporto alla domanda e dal contenimento dei ritardi.

Il ritorno del traffico aereo europeo ai livelli pre-Covid e' previsto da Eurocontrol per il 2025, un anno piu' tardi rispetto a quanto stimato nel giugno scorso secondo lo scenario di base che tiene conto della debole crescita economica, delle pressioni inflazionistiche e della continuazione della guerra in Ucraina con i suoi impatti anche in termini economici.

Il traffico in Germania ha raggiunto nel 2022, a livello di numero di voli, il 75% rispetto ai numeri pre-Covid, il Regno Unito l'80%, la Francia l'86%, l'Italia l'88% (3165 voli giornalieri), la Spagna il 91%.

Nel 2022 sono stati trasportati circa 2 miliardi di passeggeri, circa 425 milioni in meno rispetto al 2019.

