Aerei: i bagagli in ritardo costano 5mld $ nel 2024

6,3 persi ogni 1.000 passeggeri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - I bagagli smarriti o consegnati in ritardo continuano a presentare il conto e nel 2024 sono costati a compagnie aeree e gestori degli scali 5mld di dollari. Nell'anno record per il trasporto aereo, con 5,3 miliardi di passeggeri a livello globale, il numero piu' alto nella storia dell'aviazione, e' cresciuto anche il numero di bagagli gestiti. Cosi', secondo il rapporto SITA Baggage IT Insights 2025, le borse e valigie perse, consegnate in ritardo o danneggiate, e' diminuito in percentuale e sceso a 6,3 bagagli ogni 1.000 passeggeri nel 2024, rispetto ai 6,9 dell'anno precedente. Un deciso passo avanti considerando un miglioramento del 67% rispetto al 2007. Ma, per effetto proprio del gran numero di viaggiatori, in valore assoluto i bagagli mal gestiti sono aumentati a 33,4 milioni. Di questi, 22 milioni, il 25%, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari entro 12 ore, il 38% entro 24 ore e il 37% entro 48 ore. Tanto e' bastato a far pagare il conto.

