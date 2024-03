Adriatic Lng: nel 2023 nuovo record, immessi 8,5 mld metri cubi di gas in rete

Rigassificatore Rovigo chiede ok per altri 0,5 mld di m3 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 14 mar - Il terminale di rigassificazione di Adriatic Lng situato al largo della costa veneta ha immesso in rete, nel 2023, 8,5 miliardi di metri cubi di gas naturale (+7% rispetto al 2022, che aveva fatto registrare il migliore risultato di sempre con un volume di gas pari a 7,9 miliardi di metri), arrivando a soddisfare oltre il 14% dei consumi nazionali di gas e confermandosi terza fonte di ingresso per le importazioni di gas in Italia. In termini di energia si tratta di un quantitativo pari a circa 93 milioni di megawattora, equivalente ai consumi energetici complessivi dell'intera regione Veneto e Lombardia di un anno.

Nel 2023 sono state 75 le navi metaniere ricevute da Adriatic Lng, in prevalenza provenienti da Qatar e Stati Uniti ma anche da altre aree geografiche, tra cui, per la prima volta, dal Mozambico, contribuendo in questo modo all'apertura di nuove rotte di importazione del Gnl verso il nostro Paese.

Durante l'anno scorso le importazioni nette di Gnl nel nostro Paese sono state pari a 16,6 miliardi di metri cubi, registrando un aumento del 16,8% rispetto al 2022 e arrivando a soddisfare il 27% del fabbisogno nazionale di gas. Questo si e' attestato a 61,5 miliardi di metri cubi, con un calo del 10,1% sul 2022.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 14-03-24 12:01:54 (0313)ENE,UTY 5 NNNN